مصر.. الفنانة هالة صدقي تعلن تطورات قضية الفيديو المثيرة للجدل

علقت الفنانة المصرية هالة صدقي على الأزمة الأخيرة التي نشبت بينها وبين زوجها، بشأن التشكيك في نسب ابنيها "مريم وسامو"، ووصول الأمر إلى القضاء.

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وكتبت صدقي عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، "أمس تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد تأكده من حضورنا، ومعانا كل الأدلة والبراهين على كذبه وادعائه".

وأضافت، "تكرم القاضي لتأجيلها لإصراري على تكملة القضية، وألغيت القضية لكنه نجح في التشهير".

واتخذت الفنانة هالة صدقي، خطوات قانونية ضد زوجها والمحامي صلاح السقا الذي شهر بها.

وأكدت هالة في تصريحات صحفية، أنها لن تتنازل عن حقها، موضحة أن اعتذار المحامي صلاح السقا غير مقبول، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغات للنائب العام ضد المواقع التي شهرت بها ونشرت أخبارا خاطئة عنها.

وشددت هالة على أن ما يقوله زوجها كلام غير صحيح، عندما قال إنها لم يكن لديها القدرة على الإنجاب وشكك في نسب ابنيها "مريم وسامو"، مشيرة إلى أن الخلافات مع زوجها منذ 5 سنوات، موضحة أنها احترمت قراره بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكنها رفضت السفر معه، وتحملت السباب والإهانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها الآن لن تسكت وستتحدث وتأخذ حقها.

وكان المحامي سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي ظهر في فيديو يؤكد فيه استمراره في القضايا ضدها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية