الفنانة المصرية هالة صدقي ترد بصورة على أزمة الفيديو المثير للجدل

ردت الفنانة المصرية، هالة صدقي، على أزمة الـ DNA في قضية إثبات النسب بنشرها صورة لها بملابس البحر وعبارة أعلى الصورة.

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وظهرت صدقي على الشاطئ بملابس البحر وسط أصدقائها، معلقة :"انسى الدنيا وريح بالك، الليلة الكبيرة قربت".

وقالت الفنانة هالة صدقي إنها لن تتوقف عن الدفاع عن سمعة أولادها أيا كانت النتائج، بعد التصريحات التي أدلى بها زوجها المحامى سامح سامي، والذي شكك في أن هالة صدقى ليست أمًا لأطفاله، وأنها استخدمت بويضات تلقيح من أم ثانية.

وكانت الفنانة هالة صدقي، حذرت من تداول أي معلومات مغلوطة أو مضللة، سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها سامح سامي، مؤكدة إنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.

وقالت الفنانة في بيان، إنها فوجئت بمقطع مصور لأحد الأشخاص يدعي أنه محام، يتهمها فيه بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل اعتبرته "مثيرا للدهشة"، ودون أي سند قانوني.

المصدر: وسائل إعلام مصرية