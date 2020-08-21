مصر.. تطورات جديدة في أزمة الفنانة المصرية هالة صدقي والفيديو المثير للجدل

تقدمت الفنانة المصرية هالة صدقي، ببلاغ عاجل ضد المواقع الصحفية التي تناولت اسمها في الأزمة الأخيرة، المتعلقة بزوجها وإنكار النسب.

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ورفعت صدقي القضية أيضا ضد "محامي الطرف الآخر"، الذي "سرد وقائع ليس لها أي أساس من الصحة على حد قولها".

وكتبت هالة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تم عمل بلاغ ضد الموقع اللي شهرت بي وبولادي وبلاغ ضد المحامي للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده لسرد وقائع ليس لها أي صحة ولمجرد التشهير والضغط عليّا"، متابعة: "اعتذر لإقحامكم في أمور شخصية وليس مجالها الميديا ولكن وجب التوضيح وبعد صمت خمس سنين".

وأضافت: "لما أب يتخلى عن مراته وأولاده ويشهر بيهم بعد ما يسرق أرضهم ويرميهم علشان طمعه وأنانيته، ويستغلهم أسوء استغلال ويمنعهم من السفر ويقضي على مستقبلهم الرياضي وفِي الآخر علشان يهرب من حكم الحبس بتاع النفقة ينكر نسبهم وفِي الآخر يرفض يطلق، منتظر الثمن".

وكانت الفنانة هالة صدقي، حذرت من تداول أي معلومات مغلوطة أو مضللة سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها سامح سامي، مؤكدة إنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.

وقالت الفنانة في بيان، إنها فوجئت بمقطع مصور لأحد الأشخاص يدعي أنه محام، يتهمها فيه بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل اعتبرته "مثير للدهشة"، ودون أي سند قانوني.

المصدر: الوطن