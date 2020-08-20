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مصر.. الفنانة هالة صدقي ترد على مقطع فيديو تسبب في جدل واسع

مجتمع

مصر.. الفنانة هالة صدقي ترد على مقطع فيديو تسبب في جدل واسع
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هالة صدقي
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ردت الفنانة المصرية هالة صدقي على الفيديو المتداول لمحام يؤكد أن زوجها سامح سامي قد وكله لرفع قضية ضدها لإثبات نسب أبنائهما.

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وقالت صدقي لصحيفة "اليوم السابع" المصرية إن خلافها مع زوجها منذ خمس سنوات وهي ملتزمة الصمت حفاظا على أولادها وحفاظا على وجه والدهم أمامهم ولم ترضى أن يكون أبناؤها طرفا فى الحكاية.

وأكدت هالة صدقي أنها بالفعل أخذت أحكام ضده لأنه لم يدفع أي نفقات لأولاده منذ سنوات وليس له علاقة بهم منذ هجرته لدولة أمريكا.

وأكدت أنها ستقوم بتقديم بلاغ للنائب العام ضده وضد المحامي وضد الموقع الذي نشر تلك الأخبار المغلوطة للتشهير بها لافتة إلى أنها ستقوم بشكوى لنقيب المحامين.

وجاء في الفيديو المتداول اتهام هالة صدقي بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل بشكل مثير للدهشة، ودون أي سند قانوني، كما تطرق لبعض الأمور العائلية الخاصة، التي لم يبت فيها القضاء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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