النيابة المصرية تأمر بتسليم طفل صاحب واقعة دهس شرطي إلى والده

سلمت النيابة العامة المصرية الطفل صاحب واقعة محاولة دهس شرطي المرور بمنطقة المعادي في القاهرة، إلى والده، وقررت تغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه.

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وكشف مصدر مطلع عن أن السيارة ليست ملكا لوالد الطفل وإنما هي ملك لصديق والده وفور بدء التحقيقات حضر إلى النيابة التي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأمرت بتغريمه.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداولا واسعا لمقطع مصور لطفل يقود سيارة استوقفه أحد عناصر شرطة المرور، لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وقد أساء الطفل إليه وتعدى عليه، وبعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوي أمر بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونا.

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ناصر حاتم

المصدر: RT