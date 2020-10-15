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مصر.. الفنانة سهير رمزي تفقد الوعي خلال جنازة محمود ياسين (صور)

مجتمع

مصر.. الفنانة سهير رمزي تفقد الوعي خلال جنازة محمود ياسين (صور)
سهير رمزي
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فقدت الفنانة المصرية، سهير رمزى، وعيها، من كثرة البكاء أثناء مراسم دفن جثمان الفنان الراحل محمود ياسين.

مصر.. الفنانة سهير رمزي تفقد الوعي خلال جنازة محمود ياسين (صور)
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وفقدت الفنانة الوعي لدقائق، وسط محاولات من الفنانات ماجدة زكي وبوسي شلبي ورجاء حسين والمنتج عادل حسني لإفاقتها، حتى تمالكت نفسها واستعادت وعيها مرة أخرى.

وكانت مراسم دفن جثمان الفنان المصري الشهير محمود ياسين قد بدأت في مقابر الأسرة على طريق الفيوم، حيث رافق الجثمان أسرته وعدد من الفنانين، مثل سهير رمزي، ماجدة زكي، أشرف زكي، رجاء حسين، المنتج محمد فوزي، حمدي الوزير، المخرج مصطفى فكري، الإعلامية بوسي شلبي، وسوزان نجم الدين، والسيناريست محمد الغيطي.

مصر.. الفنانة سهير رمزي تفقد الوعي خلال جنازة محمود ياسين (صور)

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض، الذى أبعده عن الحياة الفنية طوال السبع سنوات الماضية التي شهدت انتشار شائعات وفاته بشكل متتال.

مصر.. الفنانة سهير رمزي تفقد الوعي خلال جنازة محمود ياسين (صور)

المصدر: اليوم السابع

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