أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، وفاة جاسم الطويرجاوي أحد أشهر خطباء المنبر الحسيني عن عمر ناهز 73 عاما.

وتوفي الطويرجاوي في مستشفى الأميري بدولة الكويت بعدما دخله إثر تدهور حالته الصحية.

والطويرجاوي هو، جاسم بن السيد عبد بن السيد عباس من السادة العرد، من محافظة النجف الأشرف ناحية الحرية (الصليجية) ومن مواليد 1947م وله خمسة أولاد وسبع بنات.

غادر العراق عام 1980 بعد تدهور الأوضاع في تلك الفترة من إعدامات واعتقالات وذهب إلى الكويت وبعدها في عام 1990 توجه إلى إيران.

قرأ في سوريا ولبنان والسعودية والكويت والبحرين وقطر وإيران وبريطانيا، وبدأ القراءة في المنبر الحسيني منذ عام 1957.

المصدر: RT