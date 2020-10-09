مصر.. الكشف عن مصير بعض السيدات اللاتي ظهرن في الفيديوهات الجنسية لـ"عنتيل الجيزة"

كشفت مصادر مطلعة في واقعة القبض على جزار الجيزة المتهم بممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات بمنطقة البراجيل وابتزازهن، أن الجهات المختصة لم تتلق أي بلاغات بالزنا.

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وأضافت المصادر أنه تم تحديد 16 سيدة في عدد من الفيديوهات التي عثر عليها بهاتف المتهم، وجار استدعاؤهم من قبل فريق رجال المباحث للاستماع لأقوالهم.

وأضافت المصادر أن هناك خلافات ومشاجرات وقعت بين السيدات وأزواجهن عقب نشر تلك الفيديوهات، وبناء على ذلك تركت السيدات منازل أزواجهن، وأكدت المصادر أنه وقع طلاق بين 6 سيدات حتى الآن من الـ16 اللاتي تم تحديدهن من خلال الفيديوهات.

وكانت تحريات المباحث بالجيزة كشفت أن المتهم "ع. ا." 43 عاما، متزوج منذ قرابة 20 سنة ولديه طفلان، وأنه بدأ ممارسة الرذيلة مع سيدات القرية والقرى المجاورة منذ 3 سنوات، ويقوم باستدراجهن وإغرائهن عن طريق المال وتصويرهن لتهديدهن حال رفض أي منهن استكمال تلك العلاقة.

وعثر على أكثر من 100 فيديو لـ13 سيدة، مارس المتهم معهن الرذيلة وصورهن أثناء العلاقة، بعد أن سرب فيديوهات 3 سيدات رفضن استكمال العلاقة المحرمة معه، لفضحهن فى القرية، بحسب التحريات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية