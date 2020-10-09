مصر.. التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول ضحايا "عنتيل الجيزة" وعدد الفيديوهات الجنسية على هاتفه

كشفت تحريات رجال المباحث المصرية عن تفاصيل جديدة في واقعة ضبط "عنتيل الجيزة"، المتهم بإقامة علاقات جنسية مع عدد من السيدات وتصويرهن بهاتفه المحمول.

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وقالت التحقيقات أن الضحايا كن يعلمن بتصويرهن في هذه الأوضاع المخلة وإنه لم يقم بتصويرهن خلسة إلا أن العدد الأكبر منهن تم التقاط مقاطع فيديو لهن دون علمهن كي يتمكن من ابتزازهن، وإجبارهن على الخضوع له، والاستجابة لمتطلباته ومنحه ما يحتاج من مبالغ مالية أو مساومات أخرى.

وأوضحت التحقيقات أنه تم فحص هاتف المتهم وتم العثور على عدد كبير من مقاطع الفيديو، والمكالمات المسجلة التي تجمعه بعشيقاته، من بينها مقاطع فيديو وصور التقطها المتهم لعدد منهن بعلمهن.

وتحفظت أجهزة الامن على الهاتف المحمول الخاص "بعنتيل الجيزة"، وتبين احتواؤه على ما يقرب من 58 مقطع فيديو له، بالإضافة إلى مقاطع فيديو أخرى تم تحميلها من شبكة الإنترنت وتوصلت أجهزة الأمن إلى عدد من السيدات ظهرن بالفيديوهات الإباحية وجار التحقيق معهن.

المصدر: المصري اليوم