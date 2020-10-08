مصر.. صور تكشف عن "عنتيل الجيزة" وموقع تصويره الفيديوهات الفاضحة

نشرت وسائل الإعلام المصرية صور "عنتيل الجيزة" الجديد، المتهم بإقامة علاقات جنسية مع عدد من السيدات، وتصويرهن في أوضاع مخلة، دون علمهن.

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وتسربت مقاطع مخلة للمتهم، وانتشرت بين عدد من الأشخاص الذين تعرفوا عليه، كما تعرفوا على هوية عدد من السيدات اللاتي ظهرن بصحبته، ما دفع الأهالي للتحفظ عليه، ومحاولة الفتك به، إلا أن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تمكنوا من إنقاذه واقتياده وسط حراسة أمنية مشددة إلى قسم الشرطة.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم يعمل جزارا، وهو متزوج ولديه أطفال، اعتاد إقامة علاقات جنسية مع سيدات، بعضهن متزوجات، بعد الإيقاع بهن عقب إقامة علاقات عاطفية، وعدد آخر من السيدات اللاتى أقام علاقة معهن وافقن على ممارسة الرذيلة معه مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم كان ينتهز فرصة انشغال السيدة التي يمارس الرذيلة معها، ويصورها دون علمها، حتى يتمكن من ابتزازاها وتهديدها بمقاطع الفيديو المخلة، ويجبرها على ممارسة الرذيلة معه مرة أخرى، كما كشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم كان يلتقي بالسيدات بإحدى الشقق، ويقيم علاقة معهن بغرفة خالية من الأثاث، تتواجد بها مرتبة أسفنجية بأرضية الغرفة.

وتحفظ رجال المباحث على الهاتف المحمول الخاص "بعنتيل الجيزة"، وتبين احتواؤه على ما يقرب من 58 مقطع فيديو جنسي له، بالإضافة إلى مقاطع فيديو أخرى تم تحميلها من شبكة الإنترنت، وتم التوصل من خلال فحص مقاطع الفيديو، إلى هوية 3 سيدات ظهرن معه، فى أوضاع مخلة، وتم إخطار النيابة تمهيدا للتحقيق معهن إذا استدعت التحقيقات ذلك.

المصدر: اليوم السابع