مصر.. 18 فيديو إباحي مثير للجدل يقود الأمن للقبض على "عنتيل الجيزة" وتحديد هوية 3 سيدات (صورة)
Reuters
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ألقت شرطة مباحث الجيزة في مصر، اليوم الأربعاء، القبض على عامل لقب بـ"عنتيل الجيزة"، بسبب ممارسة الرذيلة مع عدد كبير من السيدات.
وقام المتهم بتصويرهن في أوضاع مخلة بالآداب العامة، وأرشد المتهم عن 18 مقطع فيديو تم تصويرها مع السيدات اللاتي كن يترددن على مسكنه لممارسة الجنس بمقابل.
وحدد رجال المباحث هوية 3 سيدات، من اللاتي ظهرن بمقاطع فيديو في أوضاع مخلة، بصحبة "عنتيل" الجيزة، وتم إخطار النيابة بهوية السيدات الثلاثة، تمهيدا للتحقيق معهن.
وكان عدد من الفيديوهات في محافظة الجيزة، قد انتشر على نطاق يظهر فيها شاب في أوضاع مخله للآداب مع عدد من السيدات.
المصدر: وسائل إعلام مصرية