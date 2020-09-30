كوريا الجنوبية.. الرجال أنصار للزواج والنساء نصيرات للعزوبية!

أظهر استطلاع للرأي في كوريا الجنوبية، أن معظم الرجال في العقد الثالث من العمر لديهم موقف إيجابي من الزواج، في حين أن معظم النساء لديهن الموقف ذاته ولكن من العزوبية.

ونشرت جمعية كوريا للسكان والرعاية الصحية يوم 24 سبتمبر نتائج استطلاع الرأي حول الحب والزواج والأبناء والسعادة، أجري لبالغين في الثلاثينيات من العمر في الفترة من 8 إلى 12 يونيو بمشاركة 1000 شخص مناصفة بين الجنسين.

وأبدى 6 من كل 10 مشاركين في الاستطلاع موقفا إيجابيا من الزواج، في مقابل نسبة 24.4% من المستطلعين أدلوا بموقف سلبي.

ووفق الجنس، بلغت نسبة الآراء السلبية لدى النساء 30% وكانت أعلى من الرجال الذين سجلوا نسبة 18.8%.

وردا على سؤال يقول: "إذا كنت ناجحا أو لديك الكثير من المال، هل ستختار الزواج أو عدم الزواج؟" أجاب 76.6% من الرجال بأنهم سيختارون الزواج، في حين أجابت 67.4% من النساء بأنهن سيخترن العزوبية.

ومن بين المستطلعين الذين أبدوا آراء سلبية من الزواج، قال 51.1% من الرجال إنهم يترددون في الإقدام على الزواج بسبب صعوبة استيفاء شروطه.

وقالت 25.3% من النساء إنهن اخترن العزوبية لأن العيش بمفردهن أمر سعيد، فيما قالت 24.7% من النساء إنهن اخترن الامتناع عن الزواج بسبب ثقافة عدم المساواة بين الجنسين.

وأبدى 5 من كل 10 مستطلعين فقط موقفا إيجابيا من الإنجاب، في حين بلغت نسبة المستطلعين الذين أجابوا بأنهم لن ينجبوا أطفالا 31.7%. ووفق الجنس، بلغت النسبة 42.2% لدى النساء وهذا أعلى بمقدار ضعفين من الرجال 21.2%.

وحول السعادة، أشار 28.2% إلى ضرورة حل مشكلة الإسكان لكي يكون جيلهم سعيدا، فيما قال 18.5% إنه يجب حل مشكلة الظلم في المجتمع، ورأى 68.5% من المشاركين في الاستطلاع أن أزمة فيروس كورونا المستجد أثرت سلبيا على سعادة المجتمع بأسره.

المصدر: يونهاب