مصر.. الشرطة تقبض على رجل اغتصب طفلا في سيارته وسط القاهرة في وضح النهار

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على رجل ظهر في فيديو وهو يغتصب طفلا في أحد شوارع القاهرة الجديدة.

وقال مصدر أمني إن ضباط القاهرة الجديدة تحركوا فور تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنوا من تحديد موقع الجاني وإلقاء القبض عليه.

ورصد مقطع الفيديو، احتجاز الرجل لأحد الأطفال داخل سيارته للتعدي عليه، حيث أظهر جزءا من عضوه الذكري قبل الدخول إلى السيارة بصحبة الطفل، في حين أن أصدقاء الطفل كانوا يتحركون بجانب السيارة استكمالا للعبهم.

وتعتذر RT عن نشر الفيديو لما به من مقاطع خادشة للحياء وغير إنسانية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية