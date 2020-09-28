فرنسا.. تغريم مسلم لرفضه مصافحة امرأة

أدين رجل مسلم في منطقة بورج بفرنسا قضائيا بتهمة ارتكاب "سلوك تمييزي تجاه النساء والمساس بالكرامة" في حق مسؤولة الشرطة في شهر يناير الماضي برفضه مصافحتها باليد.

وقال المتهم إن رفضه مصافحة المسؤولة كاترين فيرييه نابع "من كون ديانته الإسلامية تمنعه، من القيام بذلك مع امرأة". وحكمت المحكمة عليه يوم 22 سبتمبر الجاري بعقوبة دفع غرامة مالية تقدر بـ 750 يورو مع تعويض مالي على الضرر لمسؤولة الشرطة قيمته 1500 يورو أخرى.

وفي رد فعله، عبر مسؤول فرنسي محلي عن ارتياحه لهذه الإدانة، وقال إنها "تذكّر بالصبغة الأساسية التي يكتسيها احترام قيم العلمانية والمساواة بين الرجل والمرأة داخل الجمهورية".

وأضاف المسؤول، ومصادر إعلامية في فرنسا، إن الرجل المدان ذاته تصرف في 2018 بالطريقة ذاتها مع المسؤولة نفسها خلال حفل رسمي مثل أثناءه جمعية عمالية تركية. وقامت حينها الجمعية بتقديم اعتذاراتها برسالة رسمية وقعها نائب رئيسها ووجهها إلى المسؤولة. لكن هذه الأخيرة، عند معاودة الكرة في يوم 7 يناير الماضي، من طرف الشخص ذاته، قررت رفع دعوى قضائية ضده انتهت إلى عقوبة تغريمه.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية.