مصر.. تطورات جديدة في جريمة قتل السيدة الإماراتية المروعة في حي الطالبية

كشفت مصادر مصرية عن تطورات جديدة في ملف جريمة مقتل سيدة مصرية تحمل الجنسية الإماراتية، والتي وجدت مقتولة داخل شقتها بمنطقة الطالبية.

فبعد 4 أيام من العثور على جثة السيدة القتيلة مقيدة اليدين والقدمين ومكممة ومضروبة على رأسها وسرقت منها مشغولات ذهبية وهواتف محمولة، تمكنت أجهزة الأمن من القبض على حارس العقار المتهم الرئيسي في الجريمة.

وأفادت التحريات بأن منفذ الجريمة هو حارس العقار وشقيقته وصديقه الذين استغلوا ثراء السيدة وعمل شقيقة البواب بالشقة مما مكنهم من الدخول حيث باغتو المغدروة بالتعدي عليها وقتلها وسرقتها.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT