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الكويت.. لحظة هروب قاتل شقيقته من المستشفى - فيديو

مجتمع

الكويت.. لحظة هروب قاتل شقيقته من المستشفى - فيديو
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لحظة فرار قاتل شقيقته من المستشفى بعد تنفيذ جريمته
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت اليوم الجمعة مقطع فيديو، قيل إنه "للحظة هروب قاتل شقيقته من المستشفى عقب ارتكابه جريمته".

وأظهر فيديو كاميرا مراقبة المستشفى، حركة دخول وخروج في قسم العناية المركزة، قبل أن يظهر شخص يرتدي زي موظفي المستشفى، وهو يركض هاربا.

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت مقطع فيديو، قيل إنه للحظة هروب قاتل شقيقته فاطمة علي العجمي. وأظهر فيديو مقتطع من كاميرا مراقبة داخل مستشفى، حركة دخول وخروج في قسم العناية المركزة، قبل أن يظهر شخص يرتدي زي موظفي المستشفى، وهو يركض هاربا. وهزت جريمة فاطمة علي العجمي، الرأي العام الكويتي، بعدما حاول شقيق لها قتلها أمام منزلها وهي حامل قبل أيام، وتم نقلها للمستشفى، وضبط الشقيق، ليقوم شقيقها الآخر بالدخول إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى مبارك الكبير، وينهي حياتها بـ4 رصاصات، ثم يسلم نفسه. وأثارت القضية غضبا واسعا، وتساؤلات حول الكيفية التي تمكن فيها القاتل من دخول المستشفى، وخاصة العناية المركزة، وهو يحمل سلاحا. #إرم_نيوز #الكويت #أخبار #منوعات #جريمة #جرائم #قتل #كويتيات #اعلام #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #فاطمه_علي_العجمي #جريمه_سلوي

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وتعرضت المجني عليها قبل يومين للاعتداء من قبل شقيقها الذي أطلق عليها الرصاص في منطقة سلوى بمحافظة حولي، ثم لاذ بالفرار قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية لاحقا من ضبطه واحتجازه للتحقيق معه في القضية.

ونقلت حينها المجني عليها إلى مستشفى مبارك حيث فارقت الحياة يوم الأربعاء، على يد قريبها الآخر (والمرجح أنه شقيقها الثاني)، والذي أجهز عليها، وتمكن من الفرار ومغادرة المستشفى قبل أن تتمكن السلطات الأمنية من ضبطه.

وأثارت القضية غضبا واسعا، وتساؤلات حول الكيفية التي تمكن فيها القاتل من دخول المستشفى، وخاصة العناية المركزة، وهو مسلح.

المصدر: "وكالات"

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