الكويت.. لحظة هروب قاتل شقيقته من المستشفى - فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت اليوم الجمعة مقطع فيديو، قيل إنه "للحظة هروب قاتل شقيقته من المستشفى عقب ارتكابه جريمته".
وأظهر فيديو كاميرا مراقبة المستشفى، حركة دخول وخروج في قسم العناية المركزة، قبل أن يظهر شخص يرتدي زي موظفي المستشفى، وهو يركض هاربا.
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت مقطع فيديو، قيل إنه للحظة هروب قاتل شقيقته فاطمة علي العجمي. وأظهر فيديو مقتطع من كاميرا مراقبة داخل مستشفى، حركة دخول وخروج في قسم العناية المركزة، قبل أن يظهر شخص يرتدي زي موظفي المستشفى، وهو يركض هاربا. وهزت جريمة فاطمة علي العجمي، الرأي العام الكويتي، بعدما حاول شقيق لها قتلها أمام منزلها وهي حامل قبل أيام، وتم نقلها للمستشفى، وضبط الشقيق، ليقوم شقيقها الآخر بالدخول إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى مبارك الكبير، وينهي حياتها بـ4 رصاصات، ثم يسلم نفسه. وأثارت القضية غضبا واسعا، وتساؤلات حول الكيفية التي تمكن فيها القاتل من دخول المستشفى، وخاصة العناية المركزة، وهو يحمل سلاحا. #إرم_نيوز #الكويت #أخبار #منوعات #جريمة #جرائم #قتل #كويتيات #اعلام #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #فاطمه_علي_العجمي #جريمه_سلوي
وتعرضت المجني عليها قبل يومين للاعتداء من قبل شقيقها الذي أطلق عليها الرصاص في منطقة سلوى بمحافظة حولي، ثم لاذ بالفرار قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية لاحقا من ضبطه واحتجازه للتحقيق معه في القضية.
ونقلت حينها المجني عليها إلى مستشفى مبارك حيث فارقت الحياة يوم الأربعاء، على يد قريبها الآخر (والمرجح أنه شقيقها الثاني)، والذي أجهز عليها، وتمكن من الفرار ومغادرة المستشفى قبل أن تتمكن السلطات الأمنية من ضبطه.
وأثارت القضية غضبا واسعا، وتساؤلات حول الكيفية التي تمكن فيها القاتل من دخول المستشفى، وخاصة العناية المركزة، وهو مسلح.
المصدر: "وكالات"