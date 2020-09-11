الكويت.. لحظة هروب قاتل شقيقته من المستشفى - فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت اليوم الجمعة مقطع فيديو، قيل إنه "للحظة هروب قاتل شقيقته من المستشفى عقب ارتكابه جريمته".

وأظهر فيديو كاميرا مراقبة المستشفى، حركة دخول وخروج في قسم العناية المركزة، قبل أن يظهر شخص يرتدي زي موظفي المستشفى، وهو يركض هاربا.

وتعرضت المجني عليها قبل يومين للاعتداء من قبل شقيقها الذي أطلق عليها الرصاص في منطقة سلوى بمحافظة حولي، ثم لاذ بالفرار قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية لاحقا من ضبطه واحتجازه للتحقيق معه في القضية.

ونقلت حينها المجني عليها إلى مستشفى مبارك حيث فارقت الحياة يوم الأربعاء، على يد قريبها الآخر (والمرجح أنه شقيقها الثاني)، والذي أجهز عليها، وتمكن من الفرار ومغادرة المستشفى قبل أن تتمكن السلطات الأمنية من ضبطه.

وأثارت القضية غضبا واسعا، وتساؤلات حول الكيفية التي تمكن فيها القاتل من دخول المستشفى، وخاصة العناية المركزة، وهو مسلح.

المصدر: "وكالات"