جريمة بشعة تهز الكويت.. أطلقوا عليها النار ثم تعقبوها إلى العناية المركزة وأجهزوا عليها!

أثارت حادثة قتل مواطنة كويتية على يد أحد أقاربها أثناء تلقيها العلاج داخل قسم العناية المركزة، غضبا عارما بين الأوساط العامة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدى النشطاء استغرابهم من تمكن القاتل الذي قيل إنه "شقيقها الآخر" من كيفية دخول القاتل إلى قسم العناية المركزة الذي ترقد فيه منذ يومين بعد تعرضها لإصابة بعدة رصاصات من قبل شقيقها الأول المحتجز حاليا، دون أن تكون هنالك حراسة مشددة لها خوفا على حياتها.

وتعرضت المجني عليها قبل يومين للاعتداء من قبل شقيقها الذي أطلق عليها الرصاص في منطقة سلوى بمحافظة حولي، ثم لاذ بالفرار قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية لاحقا من ضبطه واحتجازه للتحقيق معه في القضية.

ونُقلت حينها المجني عليها وهي متزوجة إلى مستشفى مبارك، لتنتهي حياتها يوم الأربعاء على يد قريبها الآخر (والمرجح أنه شقيقها الثاني) الذي أجهز عليها وتمكن من الفرار ومغادرة المستشفى قبل أن يتم ضبطه.

جريمة قتل مروعة وبدم بارد بلا انسانية راحت ضحيتها بنت كويتية عمرها ٣٥ راح شبابها على خلاف "خرطي" قام اخوها وأطلق عليها النار ودوها العناية المركزة في مستشفى مبارك

واهي بالعناية راح ولد اخوها وكمل عليها وقتلها عشان ابوه حبسوه!

وين الداخلية

وين الطاقم الطبي

شلون دخل بالسهولة هذي! — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) September 9, 2020

بهذه السهولة يدخل مجرم ((((مسلّح)))) للمستشفى ويطلق النار وينهي حياة الآخرين!!

فيلم آكشن على ارض الواقع!! يجب فرض تفتيش ورقابة كاملة على جميع المرافق الصحية والمؤسسات المختلفة تفاديا لتكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة! #جريمة_سلوى#الكويتhttps://t.co/NpWyeLr2V3 — الجَازي السنافي (@AljaziAlsenafi) September 9, 2020

الزوج شريك في الجريمة من الأساس.

زواجة منها غصب عن اخوانها تسبب في تشتيت عائلتين،عائلة الزوجة الاب والاخوان و عائلتة هو و زوجته عن بيت اهلها و اخوانها.

ولو جاء واحد مدرعم وقال "الحب" بقوله لجل عين تكرم مدينه كان اخذ زوجته وهاجر اي دولة ثانية مو يتمشى فيها قدام أخوانها#جريمه_سلويpic.twitter.com/8ZN5VPKbHI — llmqll (@llmqll) September 10, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي