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السيسي يقدم هدية عاجلة لـ"سيدة القطار"

مجتمع

السيسي يقدم هدية عاجلة لـ
Reuters HENRY NICHOLLS
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ذكرت السيدة المصرية صفية إبراهيم أبو العزم التي اشتهرت إعلاميا بـ"سيدة القطار"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل لها هدية عاجلة.

وفيما لم تفصح أبو العزم عن هدية السيسي لها، إلا أنها وصفتها بأنها "حاجة كبيرة".

وأضافت أن شخصا ما تواصل معها لكي يخبرها أن الرئيس المصري أحضر لها هدية، وأكدت أنها تعتز بها وستذهب بها إلى المدرسة وتخبر الجميع أن الرئيس كرمها.

واشتهرت "سيدة القطار" بعد إصرارها على دفع قيمة تذكرة القطار لمجند، إثر نشوب مشادة بينه وبين مفتش القطار بسبب عدم حيازته تذكرة.

المصدر: سبوتنيك

 

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