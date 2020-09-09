النيابة المصرية تحقق في شائعة وفاة الفنان الكبير محمود ياسين

قال شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية في مصر، إنه سيتم التحقيق في البلاغ المقدم من جانب النقابة ضد مروجي شائعة وفاة الفنان محمود ياسين.

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وأشار إلى أنه تم إحالة البلاغ إلى نيابة وسط القاهرة الكلية للتحقيق فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المسؤولين عن ترويج الشائعة.

وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مروجي شائعة وفاة الفنان محمود ياسين، وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المسؤولين عن ترويج الشائعة.

وجاء في البلاغ أنه بتاريخ الاثنين الموافق 10 يوليو 2020 فوجئت أسرة الفنان محمود ياسين بعدد كبير من الأصدقاء والفنانين والأقارب يتصلون بهم هاتفيا للتأكد من خبر وفاته، وأن ذلك الخبر انتشر بسرعة كبيرة نظرا لشعبية الفنان الجارفة في العالم العربي.

وتابع البلاغ، أن الحزن خيم على أقارب وزملاء وجمهور الفنان محمود ياسين، حتى تم تكذيب الخبر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية