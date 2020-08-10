الكشف عن حقيقة وفاة الفنان المصري محمود ياسين

وجه حفيد الفنان القدير محمود ياسين، رسالة قوية لكل مروجي شائعات وفاة جده التي انتشرت أمس الأحد.

وكتب محمود عمرو ياسين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل يوم حد يكلمني يسألني عن صحة جدي، أو عن إشاعات سخيفة مش لاقي ليها مبرر، خصوصا إن جدي مبتعد عن كل حاجة الفترة اللي فاتت، علشان يرتاح مش علشان يطلع كل يوم عليه إشاعة".

وتابع: "يا ريت اللي بيعمل كده يحس بالناس، أنا لما حد يكلمني الفجر يسألني طبيعي أقلق، والله حرام عليكوا هو بخير الحمد لله، و ياريت تخافوا من ربنا علشان هتتحاسبوا على الكلام ده".

وكانت نفت رانيا محمود ياسين تلك الشائعات مؤكدة أن والدها بخير ويجلس في منزله: "معرفش اللي بينشر الشائعات السخيفة دي بيستفاد إيه، بابا بخير وفي بيته، وأكيد مش هيبقى أبويا تعبان وأنا منزله صور وباكل مانجا".

المصدر: القاهرة 24