بعد تحويله من متحف إلى مسجد.. القواعد الجديدة لزيارة آيا صوفيا

سيتعين على السائحين الذين يزورون متحف آيا صوفيا الآن الالتزام بقواعد الملبس المرتبطة بالتقاليد الإسلامية، بعد تحويله مؤخرا إلى مسجد، حيث لن يسمح بالملابس القصيرة أو المفتوحة.

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وكان مجلس الدولة التركي، أعلى محكمة إدارية في البلاد، قد أعلن في 10 يوليو الماضي عن تحويل كاتدرائية آيا صوفيا في اسطنبول من متحف إلى مسجد، وبالفعل بدأت الصلوات في الانتظام داخل المسجد بدءا من صلاة الجمعة، 24 يوليو الماضي. وهو ما يحتم على السائحين من الآن فصاعدا الالتزام بقواعد خاصة بآداب المساجد.

وعليه سيتعين على أكثر مناطق الجذب السياحي شهرة في تركيا، والتي تجذب أكثر من 3 ملايين زائر سنويا، أن تغير قواعد الزيارة بشكل صارم، حيث سيتعين على النساء تغطية الرأس، وتغطية الملابس المفتوحة بوشاح أو جلباب يستخدم لمرة واحدة يمكن شراؤه عند مدخل المسجد، حيث يبلغ ثمن الوشاح أقل من دولار، وثمن الجلباب حوالي 3 دولارات. علاوة على رسم زيارة المتحف/المسجد الذي يبلغ 20 دولارا.

المصدر: نوفوستي