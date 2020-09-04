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بالفيديو.. اعتداء على عارض أزياء سعودي في مكان عام يثير ضجة في المملكة

مجتمع

بالفيديو.. اعتداء على عارض أزياء سعودي في مكان عام يثير ضجة في المملكة
instagram.com/ziiadalmesfer
عارض الأزياء والمدون السعودي المعروف، زياد المسفر.
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أثار مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تعرض عارض الأزياء والمدون السعودي المعروف، زياد المسفر، لاعتداء من قبل مجموعة شبان، أصداء واسعة في السعودية.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي منذ 3 سبتمبر فيديو، يظهر المسفر، الذي يعد واحدا من أبرز عارضي الأزياء المشاهير في السعودية، وهو يحاول الهروب من شبان قاموا بالاستهزاء به، والاعتداء عليه في مكان عام بأحد الشوارع في العاصمة السعودية الرياض حيث ألقوا عليه ما كان بأيديهم.

ويظهر زياد المسفر في المقطع المتداول، وهو يرتدي ملابس تشبه ملابس النساء، إضافة إلى مظهره الشهير بشعره الطويل المعقود إلى الخلف، الأمر الذي تسبب بسخرية أشخاص منه خلال سيره في مكان عام، بعد أن تحلقوا حوله، وقام أحدهم بجذبه من شعره.

وحاول أحد المرافقين للموديل السعودي الدفاع عنه، إلا أن الشبان استمروا بتتبعه، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من قبل الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا ما حصل بالعنصرية. 

ويشتهر المسفر بين أوساط الشباب السعودي بفيديوهاته القصيرة التي يتم تداولها بشكل واسع، بجانب كونه عارض أزياء ينشر صوره عبر حسابه على "إنستغرام" باستمرار.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + "تويتر"

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