بالفيديو.. اعتداء على عارض أزياء سعودي في مكان عام يثير ضجة في المملكة

أثار مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تعرض عارض الأزياء والمدون السعودي المعروف، زياد المسفر، لاعتداء من قبل مجموعة شبان، أصداء واسعة في السعودية.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي منذ 3 سبتمبر فيديو، يظهر المسفر، الذي يعد واحدا من أبرز عارضي الأزياء المشاهير في السعودية، وهو يحاول الهروب من شبان قاموا بالاستهزاء به، والاعتداء عليه في مكان عام بأحد الشوارع في العاصمة السعودية الرياض حيث ألقوا عليه ما كان بأيديهم.

ويظهر زياد المسفر في المقطع المتداول، وهو يرتدي ملابس تشبه ملابس النساء، إضافة إلى مظهره الشهير بشعره الطويل المعقود إلى الخلف، الأمر الذي تسبب بسخرية أشخاص منه خلال سيره في مكان عام، بعد أن تحلقوا حوله، وقام أحدهم بجذبه من شعره.

مجموعة من الشباب يعتدون على زياد المسفر أثناء وجوده في أحد شوارع الرياض pic.twitter.com/i8ODCTkCWa — GDOSE (@GoldenDose) September 3, 2020

وحاول أحد المرافقين للموديل السعودي الدفاع عنه، إلا أن الشبان استمروا بتتبعه، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من قبل الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا ما حصل بالعنصرية.

#زياد آدمي عايش حاله من حاله ب افكارة ومعتقداته ما ضر احد ولا نشر او روج ل اي فكرة ينبذها المجتمع عايش ب طريقته ل نفسة فقط عندك مشكلة معاه ب اي شيء عارضة ب طريقتك بس بالهمجية وعدم التربية هذي عييييييييييب عليكم عيب. pic.twitter.com/1KdjN0hLEk — بَحر.،♍️ (@3a9y__) September 4, 2020

ويشتهر المسفر بين أوساط الشباب السعودي بفيديوهاته القصيرة التي يتم تداولها بشكل واسع، بجانب كونه عارض أزياء ينشر صوره عبر حسابه على "إنستغرام" باستمرار.

ياخي لو انك انسان كويس وتصرفاتك ماهي عكس المجتمع والفطرة والله م احد يجيه او يتعرض له يعني ب الله شايفين كلامه كيف يمغص وشفايفه الظاهر منفخها ورقصه ياخي اذا انت مشهور انشهر على شي سنع يشفع لك عند الناس اما ب الطريقة ذي غلط مع اني ضد اللي سووه والعنصرية اللي تعرض لها #زيادpic.twitter.com/duf8sfr0fo — |عبدالله بن علي 🇸🇦 (@STh38) September 4, 2020

جميعنا بشر!



للأسف هناك كثيراً من الناس

يستهزؤن بالأشخاص ذو البشره

الداكنة!



لكل شخص له حرية التعبير ولاكن

دون التعدي على الشخص والاستهزاء به



" لا للعنصرية! " نحن في مجتمع راقي ومتحضر لا نسمح بالعصريه."



أيا كان لونك، شكلك، بشرتك؛

كنت أنت! "Be yourself"#زيادpic.twitter.com/Gf5SMiEr4A — غامِضة 🖤🥀 (@miss1Mysteriou) September 4, 2020

الموقف اللي تعرض له زياد المسفر جداً يقهر أنا ضد العنصرية بأشكالها خلاص كل شخص حر بنفسه ياصيروا مثلنا يانتنمر عليكم !

من زينكم أنتم مسوين رجال فوق رأسه! لادين أدبكم ولا مبادئ !

المسلم اللي فيه ذرة إيمان مايأذي نملة وش هالتنمر والقرف

أعوذ بالله من الجهل والجهلاء صدق . pic.twitter.com/c9YzdBix5C — هـٓ (@Jeeaa_18) September 4, 2020

المصدر: وسائل إعلام سعودية + "تويتر"