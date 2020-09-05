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شاهد بالفيديو.. عارض أزياء سعودي يرد على الاعتداء عليه بطريقة خاصة

مجتمع

شاهد بالفيديو.. عارض أزياء سعودي يرد على الاعتداء عليه بطريقة خاصة
instagram/ ziiadalmesfer
عارض الأزياء والمدون السعودي، زياد المسفر.
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رد عارض الأزياء والمدون السعودي، زياد المسفر، على حادث تعرضه لاعتداء من قبل مجموعة شبان في مكان عام بالعاصمة السعودية الرياض بطريقة خاصة مصورا رده بالفيديو.

واستعان المسفر بمقطع من أغنية الهيب هوب "طرشوله" الشهيرة في المملكة والتي يغنيها المطرب كوين جي، ليرد بها على المتنمرين ضده والمسيئين له بكلمات العنصرية، حيث نشر على حسابه في "تويتر" مقطع فيديو وهو يرقص على أنغامها.

وظهر المسفر في الفيديو، المنشور عبر تغريدة كتب فيها "لا تعليق!"، راقصا على كوبليه من الأغنية يشير إلى أنه سيظل في السماء عاليا ولن يلتفت للقاع، في إشارة منه إلى أنه لم يتأثر بأي موقف حدث أو كلمة أثيرت على مدار الساعة.

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وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي منذ 3 سبتمبر فيديو يظهر المسفر، الذي يعد واحدا من أبرز عارضي الأزياء المشاهير في السعودية، وهو يحاول الهروب من شبان قاموا بالاستهزاء به، والاعتداء عليه في مكان عام بأحد الشوارع في العاصمة السعودية الرياض حيث ألقوا عليه ما كان بأيديهم.

وأثار الحادث انتقادات واسعة من قبل الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا ما حصل بالعنصرية، فيما انهالت تعليقات أعربوا فيها عن تضامنهم مع عارض الأزياء، وأطلقوا هاشتاغ "كلنا زياد المسفر".

المصدر: RT

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