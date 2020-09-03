فيديو لسعودية يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي ويسرق النوم من آل الشيخ!

أثار مقطع فيديو لسيدة سعودية تدعى "أم محمد" تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

ويظهر في الفيديو شابا يتجه لبائعة طعام بسيطة لديها عربة صغيرة على ناصية الطريق، ويزعم أنه فقير وجائع، بينما كان هناك من يصوره خفية، في مقلب اعتاد العديد من الأشخاص حول العالم القيام به، في عدة مواضيع لرصد ردت فعل الأشخاص.

هاذا مقطع ام محمد الي ماشافه"💔🥺 pic.twitter.com/oCsscbPPdl — صالح الشمري (@salh_7117) September 3, 2020

والمفاجأة أن أم محمد جادت بكل ما لديها للشاب، فرغم أنه أخبرها أن تعطيه أي بقايا طعام لديها، إلا أنها أبت إلا أن تقدم له طعاما جديدا برحابة صدر، في ردة فعل أثارت استحسان السعوديين.

وعلق رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي تركي آل الشيخ على الفيديو في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع "تويتر".

وقال أمس الأربعاء: "مقطع أم محمد طير النوم من عيني، هاذي نخوتنا وهذا كرمنا وهاذي عزنا وهاذي كرامتنا، إن شالله أكلمها الصبح كانا من الحين".

والله جربت كل متع الحياة ... ما وجدت اللذ وأسعد واريح من عمل الخير ... فرحة الانسان لاتقدر عندي بثمن ❤️🇸🇦 لاتبخلو علي بقصص فيها خير ... والواحد يساهم قد مايقدر🙏🏻❤️ انا منكم ... تراي كنت احسب كم في جيبي قبل ادخل ماما نوره 😉 واطلب عصير صغير على الميزانية ❤️🙏🏻وقطه ! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 3, 2020

وأضاف: "والله جربت كل متع الحياة، ما وجدت اللذ وأسعد واريح من عمل الخير، فرحة الإنسان لا تقدر عندي بثمن، لا تبخلو علي بقصص فيها خير، والواحد يساهم قد ما يقدر، أنا منكم، تراي كنت أحسب كم في جيبي قبل ادخل ماما نوره وأطلب عصير صغير على الميزانية وقطه".

وتابع آل الشيخ: والله ما كذبت في حرف، ويوم جيت اتزوج بعت ذهب لأمي وتسلفت من صديق وفي 100 ألف ريال، وأول سنتين مع زوجتي بسيارة صني مصروفة من الشغل موديل 2008، كل دفعتي واللي حولي يعرفون الكلام هذا زين وما هو عيب".

والله ماكذبت في حرف ... ويوم جيت اتزوج بعت ذهب ل امي وتسلفت من صديق وفي ١٠٠ الف ريال ... واول سنتين مع زوجتي بسياره صني مصروفه من الشغل موديل ٢٠٠٨م ... كل دفعتي والي حولي يعرفون الكلام هذا زين وماهو عيب❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 3, 2020

المصدر: RT