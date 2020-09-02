إحدى بطلات "حريم السلطان" تكشف عن حملها مرة ثانية دون زواج.. وتخفي هوية الأب (صور)

فاجأت الممثلة التركية الشهيرة مريم أوزرلي، متابعيها ومحبيها بإعلان حملها للمرة الثانية على التوالي دون ارتباطها بأي علاقة زوجية رسمية، ومع إخفائها اسم الرجل الذي حملت منه بجنينها.

إقرأ المزيد

وذكر موقع "tv100" التركي أنّ الممثلة أوزرلي الشهيرة بالسلطانة هويام في مسلسل "حريم السلطان"، أعلنت حملها واستعدادها لأن تصبح أما للمرة الثانية.

وسبب هذا الكشف الجريء صدمة بين المتابعين، خصوصا أن مريم غير متزوجة، وهذا الحمل الثاني لها دون زواج، حيث أنجبت ابنتها الأولى لارا من رجل الأعمال جان أتيش دون زواج.

وبحسب الموقع، فقد صرّحت أوزرلي أنها حامل بشهرها الخامس وجنس الجنين أنثى، إذ قالت: "ابنتي في شهرها الخامس وستأتي لهذا العالم في يناير"المقبل.

وأضافت بكل جرأة: "ابنتي لارا أصبحت في السابعة من عمرها وهي منذ زمن طويل تريد أخا، ونحن ننشِئ عائلتنا الخاصة".

ولم تصرح أوزالي التي انتقلت للعيش في أمريكا منذ فترة عن هوية والد طفلتها الثانية، وأبقت اسمه طي الكتمان.

مريم التي صدمت الجمهور بخبر اعلان حملها سافرت مؤخرا من أمريكا إلى ألمانيا للاستقرار فيها وافتتحت مطعمها الخاص هناك.

وتصالحت مريم منذ سنتين مع والد طفلتها لارا جان اتيش، بعد فترة قطيعة، وسمحت له برؤية طفلته، بعد أن كانت قد قاطعته إثر هروبه من تركيا عقب فضيحة نصب كبيرة، احتال فيها على رجال أعمال أتراك بقيمة 40 مليون ليرة تركية، وكانت هي بين ضحاياه، إذ أقرضته مليوني ليرة تركية(نحو 400 ألف دولار) بعد أن وهبته نفسها وجسدها، لكنها لم تقدر سوى على استرجاع نفسها منه بينما بقي مالها في ذمته.

المصدر: tv100