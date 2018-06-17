نانسي تتغنى بجمال إسطنبول وسلفي مع أوزرلي يثير ضجة (صور)

قالت المغنية اللبنانية نانسي عجرم، إنها معجبة بجمال مدينة إسطنبول وتحب أن تغني فيها وتزورها دوما بغرض السياحة أيضا.

وأضافت عجرم، التي تقضي إجازة عيد الفطر في تركيا على هامش حفلها الفني: "أنا سعيدة لكوني في إسطنبول، وهي ليست المرة الأولى التي أكون فيها، وإن لم تكن لي حفلة فيها، أحب أن آتي إليها".

وتابعت: "أحب أن أغني في إسطنبول، أحب أن آتي سياحة إليها، وإسطنبول جميلة كما العادة.. عندما تكون لي حفلة غنائية في بلد أحبه أوافق فورا، وتصادف أن الحفلة هذه تزامنت مع عيد الفطر وكنت سعيدة جدا".

وقالت الفنانة اللبنانية: "وصلت أمس وتجولت في الشوارع التي تجاور الفندق الذي أقيم فيه، وهذه ليست المرة الأولى التي أزور فيها هذه المناطق، وإن كانت هناك مناطق كثيرة لا أعرف أسماءها".

وفي وقت سابق من مساء السبت، أحيت نانسي عجرم، حفلا فنيا التقت فيه مع عشاقها في مدينة إسطنبول، بثاني أيام عيد الفطر السعيد، بعد غياب 6 سنوات عن تركيا.

إلى ذلك، نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي المعروفة باسم "السلطانة هيام" سيلفي مع نانسي التي نشرت بدورها صورة لها مع النجمة التي عشقها متابعو المسلسلات التركية في العالم العربي بعد أدائها دور زوجة السلطان العثماني سليمان القانوني.

وأثارت الصور هذه ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد العديد ببساطة أوزرلي وتلقائيتها وجمال نانسي.

المصدر: الأناضول