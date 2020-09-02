مصر.. نشر أول صورة لفتاة فيرمونت المغتصبة وحذفها بشكل سريع (صورة)

تداولت وسائل الإعلام المصرية أول صورة لفتاة فيرمونت التي تم اغتصابها عام 2014 وهي بصحبة أحد المتهمين قبل أن تعود وتحذفها مرة أخرى.

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ونشرت صحيفة "الوطن" المصرية الصورة حيث قامت بحذفها بشكل سريع، تنفيذا لمبدأ سرية المعلومات.

يذكر أن قضية فيرمونت، بدأت تظهر على صفحات "السوشيال ميديا" بعد مرور 6 أعوام على أحداثها، وذلك من خلال منشور عبر صفحة "assaultpolice"، من الحسابات التي ظهرت عبر "إنستغرام"، وهي مختصة بجمع شهادات ضحايا التحرش وتقديم البلاغات القانونية مع الاحتفاظ بسرية معلومات الفتيات.

وتعود أحداث القضية لعام 2014، عند تعرض فتاة للاغتصاب الجماعي على يد 7 شبان صوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية