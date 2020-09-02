مصر.. بلاغ يتهم نجل أيمن نور وإعلامية مشهورة في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت"

اتهمت المحامية المصرية دينا المقدم، نجل رجل الأعمال المصري المعروف أيمن نور، بالمشاركة في اغتصاب فتاة "فيرمونت" التي تشهد ضجة كبيرة منذ عام 2014.

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وتقدمت المحامية المصرية أمس ببلاغ لجهات التحقيق المختصة، اتهمت فيه نجل أيمن نور والإعلامية جميلة إسماعيل في قضية فيرمونت.

من جانبها، علقت الإعلامية المصرية جميلة إسماعيل، على اتهام ابنها في قضية فيرمونت، مؤكدة أنها ربَته على حماية الفتيات لا التعدي عليهن، "ربيته على حماية بنات الناس".

ورفضت جميلة في تصريحها لـ"الوطن"، الحديث عما جرى تداوله حول اتهام ابنها في قضية الفيرمونت، لافتة إلى أنها ستقاضي كل المواقع الإلكترونية والصحف التي تناولت اسم ابنها، كأحد المتورطين في القضية.

يذكر أن قضية فيرمونت، بدأت تظهر على صفحات "السوشيال ميديا" بعد مرور 6 أعوام على أحداثها، وذلك من خلال منشور عبر صفحة "assaultpolice"، من الحسابات التي ظهرت عبر "إنستغرام"، وهي مختصة بجمع شهادات ضحايا التحرش وتقديم البلاغات القانونية مع الاحتفاظ بسرية معلومات الفتيات.

وتعود أحداث القضية لعام 2014، عند تعرض فتاة للاغتصاب الجماعي على يد 7 شبان صوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها.

المصدر: الوطن