النائب العام المصري يأمر بإحالة أحمد بسام زكي إلى محكمة الجنايات

أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي، بإحالة أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات في الجامعة الأمريكية إلى محكمة الجنايات المختصة.

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وصدر قرار بمحاكمة زكي عن "الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية وتهديدهن وفتاة أخرى كتابة بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".

ونسبت النيابة للمتهم أيضا وفقا لبيان صحفي اليوم، "تحرشه باثنتين من الفتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي".

المصدر: وسائل إعلام مصرية