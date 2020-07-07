الجهات الأمنية في مصر تقرر سجن المتهم بهتك عرض الفتيات أحمد بسام زكي

قررت الجهات الأمنية في مصر، اليوم الثلاثاء، ترحيل المتهم بهتك عرض الفتيات أحمد بسام زكي إلى السجن، تنفيذا لقرار قاضي المعارضات.

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واتهم القاضي المتهم المذكور بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما بالقوة والتهديد، وكان عمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به.

كما شملت لائحة الاتهامات، تحريضه للفتيات على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم.

وسألت النيابة العامة المصرية أربع فتيات وطفلة تقدمن إليها ببلاغات ضده، واللاتي شهدن بتعارفهن عليه من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ 2016 حتى بداية العام الجاري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية