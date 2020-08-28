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الأردن.. توقيف عريس أقام وليمة غداء لأكثر من 150 شخصا

مجتمع

الأردن.. توقيف عريس أقام وليمة غداء لأكثر من 150 شخصا
Reuters MH/ZWO
تدابير احترازية ضد كورونا في الأردن
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أعلن محافظ مدينة البلقاء الأردنية نايف الهدايات، عن توقيف عريس لإقامته وليمة غداء لأكثر من 150 شخصا يوم الجمعة، في منطقة تابعة للمحافظة.

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وقال الهدايات إن إجراءات فورية ستتخذ لتشديد التعامل مع ظاهرة التجمعات وإقامة الحفلات والمناسبات المخالفة، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من تفشي فيروس كورونا.

وكان وزير الداخلية سلامة حماد طلب سابقا من الحكام الإداريين اتخاذ "أشد الإجراءات" اللازمة بحق منظمي الحفلات والتجمعات الكبيرة في المناسبات الاجتماعية، وبأعداد تتجاوز العشرين شخصا، وتوقيفهم إداريا لمدة 14 يوما وعدم تكفيلهم أيا كانت الأسباب والمبررات.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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