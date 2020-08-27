وزير فرنسي يدافع عن النساء عاريات الصدر على الشواطئ

دافع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، عن النساء عاريات الصدر من محبات حمامات الشمس، بعد أن طلبت الشرطة من نساء يستجمن على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ​​ارتداء ملابسهن.

ووفقا لمحطة "بي بي سي"، طلبت الشرطة في منتجع سانت ماري لا مير، من ثلاث نساء خلال الاستجمام تحت أشعة الشمس وهن عاريات الصدر، ارتداء ملابسهن بعد شكوى من عائلة كانت تقضي عطلة في مكان قريب. وقالت العائلة، للشرطة، إنها تعتبر مظهر الفتيات غير لائق خلال وجود أطفال. وأثار الحادث موجة من الغضب ضد الشرطة.

بدوره، تحدث دارمانين مدافعا عن حمامات الشمس بدون ارتداء ملابس السباحة، مذكّرا عبر "تويتر" بأن "الحرية، من القيم العظيمة". وقال إنه مقتنع، بعدم جواز إجبار النساء على ارتداء الملابس.

المصدر: إنترفاكس