مصر.. محامي زوج الفنانة هالة صدقي ينسحب من قضية إثبات النسب المرفوعة ضدها

أعلن صالح السقا، محامي زوج الفنانة المصرية هالة صدقي، اليوم السبت، عن انسحابه تماما من القضايا التى تجمعها مع زوجها سامح سامي، مؤكدا أنه "لن يكون محاميا لزوجها حفاظا على الأسرة".

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ووجه السقا رسائل لكل من الفنانة هالة صدقي وزوجها، وأهمها التنازل عن المصالح الشخصية، حفاظا على الأسرة والأولاد والعيش فى سلام واستقرار. كما وجه رسالة لكل من ابنيهما قائلا: "أعتذر عن كل ما كتب في الصحافة وانتوا أشرف من أي شخص ولا بد الابتعاد عن هذه المشاكل وإن شاء الله سوف تتحل خلال الفترة المقبلة".

من جانبها، ردت هالة صدقي على قرار انسحاب محامي زوجها من القضايا التي تخصهما، قائلة في تصريحات صحفية إنها لن تسكت عن حقها بعد التشهير بها وأولادها، مشيرة إلى أنها تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المحامي وضد زوجها.

وأضافت الفنانة أنها تريد أن تحصل على حقوق أولادها، موضحة أن خلافها مع زوجها يستمر منذ حوالي 5 سنوات وكانت ملتزمة الصمت بسبب أولادها، "لكن حان الوقت لكي أعلن عن تفاصيل جديدة من خلال فيديو أوضح فيه كل ما حدث".

وأشارت هالة صدقي إلى أن زوجها قام بسبها وقذفها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحاول تشويه صورتها أمام الجميع، مضيفة: "وبناء على ذلك لن أسكت عن ذلك وأقدم بلاغا ضده وضد المحامي وضد المواقع التي نشرت أخبارا مغلوطة عني".

ناصر حاتم

المصدر: RT