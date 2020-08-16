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الكويت.. أمن الدولة يفاجئ "الفاشينستا" عهود العنزي وشقيقتها

مجتمع

الكويت.. أمن الدولة يفاجئ
Reuters
قوات الأمن الكويتي - أرشيف
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كشف مصدر أمني كويتي اليوم الأحد، أن نيابة الأموال العامة وأمن الدولة، فاجأت "الفاشينستا" عهود العنزي، وشقيقتها بتفتيش مقر شركتهما وصالونهما في منطقة شرق.

وأشار مصدر مطلع، إلى أن النيابة العامة تلقت 15 بلاغا جديدا بجرائم غسل الأموال، ليرتفع بذلك عدد المحالين من "وحدة التحريات"، إلى نحو 40 بلاغا.

وأضاف: "من بين البلاغات الجديدة 6 ضد مشاهير جدد، إضافة إلى بلاغات أخرى ضد شركات، ووافدين تضخمت أرصدتهم أيضا".

ووفقا للمصدر، أن "أبرز المبلغ عنهم، عبد الله الجاسر (عبودكا)، وعهود العنزي، وسندس القطان".

المصدر: "القبس الكويتية"

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