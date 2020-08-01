مصر.. وقف طيران الكويت يمنع وصول جثمان مواطن لدفنه في الدقهلية

تسبب القرار الذي اتخذته الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية السبت حظر الطيران التجاري إلى عدة دول بينها مصر ولبنان والعراق وإيران، بمنع نقل جثمان مصري من الكويت.

وقال وليد مصطفى شقيق المتوفي شريف مصطفي جابر شقير (46 عاما)، إن شقيقه كان يعمل في وزارة هامة في الكويت.

وأضاف: "شقيقي توفي في الكويت الخميس الماضي، نتيجة أزمة قلبية، وتم عمل إجراءات نقل الجثة لدفنه في مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، إلا أننا فوجئنا بقرار حظر الطيران".

وتابع، أنه "تم الاستعداد لتشييع الجنازة فور وصول الجثة، وتم تغسيله هناك، وجرى حقنه بـ"الفورمالديهايد"، لحفظ الجثة، وكان جاهزا لرجوعه لمصر، لكن "عادت الثلاجة بسبب قرار الكويت المفاجئ بإيقاف جميع الرحلات".

وناشد المواطن المصري، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، بالتدخل والمساعدة على عودة الجثمان لدفنه في مسقط رأس الفقيد بالدقهلية.

المصدر: "وكالات مصرية"