مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها إلى الكويت

أعلنت مصر للطيران اليوم السبت، عن إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت اعتبارا من 1 أغسطس 2020 وحتى إشعار آخر.

وجاء قرار مصر للطيران إثر إعلان هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم وقف الرحلات التجارية من 31 دولة من بينها مصر، إثر التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد وبناء على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت.

ودعا الناقل المصري عملاءه إلى ضرورة مراجعة حجوزاتهم بخصوص الرحلات للكويت من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصر للطيران أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين.

المصدر: RT