"هانا" يضرب تكساس الأمريكية ويصل المكسيك (فيديو)

تسبب الإعصار "هانا" في دمار شديد بساحل جنوب ولاية تكساس الأمريكية، حيث قلب شاحنات عملاقة وأسقط أعمدة إنارة وأطاح بأسطح المنازل التي باتت مهددة بفيضانات، في منطقة متضررة بكوفيد-19.

وكان الإعصار "هانا"، الذي تراجعت شدته إلى عاصفة استوائية قد وصل إلى شاطئ جزيرة بادري بعد ظهر السبت كإعصار من الفئة الأولى على مقياس سافير- سيمسون المكون من 5 درجات، وضرب في وقت لاحق مقاطعة كنيدي في تكساس.

وقلبت الرياح العاتية ثلاث شاحنات عملاقة على الأقل وعربة ترفيه وحاولت شاحنتان سحب السيارات التي أطاح بها الإعصار، والتي أغلقت قطاعا من طريق 77 في تكساس قرب الحدود مع المكسيك.

وفي بورت مانسفيلد دمرت الرياح حقول قصب السكر وأسقطت الأشجار، كما تسببت في قطع التيار الكهربائي عن نحو 328 ألف منزل وشركة لكن العدد تراجع إلى 230 ألفا بعد ظهر السبت.

و"هانا" هو أول إعصار بموسم أعاصير الأطلسي الحالي المتوقع أن يختلف عن أي موسم سابق.

المصدر: رويترز