نجل ملياردير مصري مشهور يتهم شقيقته بالاستعانة بحراسها لضربه

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن أبناء الملياردير المصري محمد الفايد، نشبت بينهما خلافات وصلت إلى القضاء بعدما اتهم نجله شقيقته بالاستعانة بحراسها لضربه.

ووفقا للصحيفة فإن أبناء مالك سلسلة مطاعم "هارودز" الشهيرة كاميلا وشقيقها الأصغر عمر فايد، نشب بينهما خلاف بعدما كان عمر ضحية هجوم عنيف "دبرته كاميليا مع زوجها محمد اسبير".

ولجأ عمر إلى القضاء، وطالب بحقه في التعويض وقدره 100 ألف جنيه إسترليني، وقال إنه ذهب لمقابلة والده في 18 مايو وكان في صالة الألعاب الرياضية بالمنزل عندما وقع هجوم شقيقته وزوجها عليه.

ولكن كاميلا صاحبة الـ 35 عاما كذبت رواية شقيقها وسألت "كيف يزعم أن اثنين من الحراس الشخصيين كانا يتصرفان تحت سيطرتنا معا بأنهما هاجماه بتوجيه مني".

فيما أكد محامو عمر صاحب الـ 32 عاما أنه اتضح وجود اتفاق بين شقيقته وزوجها والحراس لمهاجمته، ويزعم الفريق القانوني لعمر أن كاميلا لم تمنع الحراس الشخصيين من مهاجمته.

المصدر: ديلي ميل