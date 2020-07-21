مصر.. المحكمة تقرر تجديد حبس أسرة الفتاة المتهمة بنشر فيديوهات جنسية وإحالة ابنتهم للمحاكمة العاجلة

قررت نيابة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية في مصر، تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة "التيك توك"، 15 يوما على ذمة التحقيق، واتهام والدها وشقيقها وشقيقتها بالاعتداء على السلطات.

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وقالت هيئة الدفاع عن منار سامي فتاة "التيك توك"، والمتمثلة في هاني بسيوني ومحمود أبو زبالا، إن محكمة كفر شكر حددت جلسة عاجلة للمتهمة يوم 22 يوليو بالمحكمة الاقتصادية بطنطا، والمختصة بنظر الدعاوى الخاصة بالجرائم الإلكترونية.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر، قرر تجديد حبس منار سامي للمرة الثانية، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وضبطها صحبة مسجل خطر وبحوزته سلاح أبيض ومخدرات، في منطقة كفر سعد دائرة مركز بنها.

وألقت الإدارة العامة للآداب القبض على المتهمة منار سامي لإذاعتها محتويات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

وشهدت إحدى جلسات نظر حبس المتهمة أمام قاضي المعارضات اعتراضات من جانب بعض أفراد أسرتها، وحرر ضدهم محضر بالواقعة، وجرى حبس والد وشقيقي منار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية