مصر.. فتاة التيك توك المتهمة بالفسق تجر أسرتها للسجن

قررت النيابة المصرية حبس أسرة منار سامي، فتاة التيك توك 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة اعتداء والدها وشقيقها وشقيقتها على ضابط شرطة والعراك مع أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر.

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وقامت أسرة فتاة التيك توك بهذا الاعتداء خلال جلسة تجديد حبس المتهمة منار بتهمة التحريض على الفسق أمس بعد ورود تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة وتشاجرهم مع ضابط التأمين، ووجهت النيابة تهمة التعدي على السلطات للمتهمين والإخلال بالأمن.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد أودعت منار سامي سجن قها لتنفيذ قرار قاضى المعارضات بمحكمة كفر شكر بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الإعلان عن استعدادها لممارسة الفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق نشرها فيديوهات خادشة للحياء بقصد الترويج لممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

كما جاء تجديد حبس فتاة التيك توك 15 يوما لضبطها بصحبة مسجل سلاح وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، وأمرت النيابة الأسبوع الماضى بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت لها تهمتي التحريض على الفسق وحيازة أقراص مخدرة وسلاح أبيض، وتم ترحيلها لمركز كفر شكر.

وشهدت جلسة تجديد حبس منار سامي أمام محكمة جنح كفر شكر مشادات بين أسرتها وأحد الأفراد المكلفين بحراسة المتهمة بعدما أصيبت بإغماء داخل القفص، ما أثار أسرتها التي اندفعت للاطمئنان عليها، فحاول الحراس منعهم ما تسبب باندلاع مشادة بين الطرفين، حيث جرى السيطرة على الموقف، وإعادة الهدوء بعد إبعاد والدتها ووالدها وشقيقها وشقيقتها وتحرير مذكرة بالواقعة.

وفى بنها نظرت محكمة بنها الجزئية جلسة تجديد حبس المتهم الثاني في القضية الشهير بزيكا، والمضبوط مع فتاة "التيك توك" في نطاق مركز بنها وبحوزته مخدرات وسلاح أبيض، حيث أنكر مقاومته للسلطات، خلال ضبطه وحيازته المخدرات.

واستقطبت بعض شركات التسويق على مواقع التواصل عددا كبيرا من الفتيات خلال الآونة الأخيرة لتصوير أنفسهن بشكل فاضح وعرض هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسبة المشاهدة والحصول على مبالغ مالية، مما استدعى سقوط بعض الفتيات في مستنقع الرذيلة وممارسة البغاء.

المصدر: "اليوم السابع"