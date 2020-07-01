مصر.. القبض على فتاتين بتهمة ممارسة الفاحشة والفجور (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، القبض على فتاة تدعى ريناد عماد، صانعة محتوى على موقع "تيك توك".

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وتم القبض عليها لاتهامها بإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية اتخذت قوات الأمن الإجراءات القانونية حيالها، وجار العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وقال المحامي أشرف فرحات إنّ مباحث الآداب تمكنت من إلقاء القبض على فتاة أخرى تدعى منار سامي لديها فيديوهات على موقع "التيك توك"، أثناء تواجدها بمدينة بنها.

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وذكر فرحات، في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أنه تقدم ببلاغ ضد منار سامي؛ لاتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

وأوضح أنها دخلت في حالة من الانهيار عقب القبض عليها ومن المنتظر التحقيق معها بمعرفة النيابة العامة.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد أصدرت قرارا يوم الاثنين الماضي، بتأجيل جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، بتهم التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، لجلسة 27 يوليو المقبل.

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وتواجه المتهمتان المشهورتان بـ"هرم مصر الرابع" و"بطل مصر" 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهي: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض علي الفسق، عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما".

المصدر: وسائل إعلام مصرية