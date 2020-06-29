مصر.. المحكمة تصدر قرارا بشأن حنين حسام ومودة الأدهم

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، قرارا بتأجيل جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، بتهم التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، لجلسة 27 يوليو المقبل.

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وتواجه المتهمتان المشهورتان بـ"هرم مصر الرابع" و"بطل مصر" 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهي: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض علي الفسق، عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما".

وجاء قرار حبس حنين حسام، بعدما قرر قاضي المعارضات بمحكمة العباسية بمصر قبول الاستئناف المقدم من دفاع الطالبة وقرر إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، ولكن النيابة المصرية واجهتها باتهامات أخرى أدت إلى حبسها على ذمة قضية جديدة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية