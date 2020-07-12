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"دعوة للشرك".. برنامج للأطفال يغضب السعوديين والسلطات تتخذ قرارها

مجتمع

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صورة من حلقة مثيرة للجدل لبرنامج "أمنية خضراء" الذي كانت تعرضه قناة "SBC" السعودية.
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قررت السلطات السعودية وقف برنامج "أمنية خضراء" الذي تعرضه قناة "SBC" ويستهدف فئة الأطفال، وذلك بسبب دعوة مقدمه إليهم لكتابة أمنياتهم وتعليقها على أغصان شجرة لتحقيقها.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، في بيان أصدرته الأحد: "الإشارة إلى برنامج (أمنية خضراء) الذي يبث عبر قناة SBC وما حمله من تفسيرات غير مقصودة، فإن الهيئة تعتذر للمشاهدين عن الإساءة المنسوبة للبرنامج وتؤكد أن ذلك لم يكن ضمن مخطط البرنامج أو الرسائل الإعلامية فيه".

وتابع البيان: "وقررت الهيئة إيقاف إعادة بث البرنامج المذكور على القناة تقديرا لمشاعر مشاهديها والذي كان يبث ضمن دورة البرنامج في القناة لعام 2019".

وأكدت الهيئة "الحرص التام على اتباع الأنظمة في سياستها التحريرية للبرامج والالتزام فيما تقدمه من محتوى بما يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء".

وتداول ناشطون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين على نطاق واسع مقطع فيديو من برنامج "أمينة خضراء" ظهر فيه مقدمه وحوله أطفال وهو أمام شجرة يقول إنها تسمى بـ"شجرة الأمنيات" ويدعوهم لتعليق أمنياتهم عليها لتحقيقها.

واعتبر كثير من المتابعين أن هذا المقطع "شرك بالله" وترسيخ في ذهن الأطفال حيث يحثهم على الاعتقاد أنهم لو أرادوا شيئا في أي وقت يمكنهم الذهاب للشجرة يطلبون منها.

واحتجاجا على ذلك وللإعراب عن غضبهم دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ باسم البرنامج #أمنية_خضراء.

وفي الوقت الذي رحب فيه البعض باعتذار هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية وقرارها، اعتبر البعض الآخر أن اتخاذ هذا الإجراء غير كاف وطالبوا بمحاسبة مقدم البرنامج والمعد والمخرج والمسؤول عن المحتوى في القناة، لكن ناشطين آخرين أعربوا عن معارضتهم وقف بث "أمنية خضراء". 

المصدر: RT + "تويتر"

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