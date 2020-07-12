"دعوة للشرك".. برنامج للأطفال يغضب السعوديين والسلطات تتخذ قرارها

قررت السلطات السعودية وقف برنامج "أمنية خضراء" الذي تعرضه قناة "SBC" ويستهدف فئة الأطفال، وذلك بسبب دعوة مقدمه إليهم لكتابة أمنياتهم وتعليقها على أغصان شجرة لتحقيقها.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، في بيان أصدرته الأحد: "الإشارة إلى برنامج (أمنية خضراء) الذي يبث عبر قناة SBC وما حمله من تفسيرات غير مقصودة، فإن الهيئة تعتذر للمشاهدين عن الإساءة المنسوبة للبرنامج وتؤكد أن ذلك لم يكن ضمن مخطط البرنامج أو الرسائل الإعلامية فيه".

وتابع البيان: "وقررت الهيئة إيقاف إعادة بث البرنامج المذكور على القناة تقديرا لمشاعر مشاهديها والذي كان يبث ضمن دورة البرنامج في القناة لعام 2019".

وأكدت الهيئة "الحرص التام على اتباع الأنظمة في سياستها التحريرية للبرامج والالتزام فيما تقدمه من محتوى بما يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء".

وتداول ناشطون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين على نطاق واسع مقطع فيديو من برنامج "أمينة خضراء" ظهر فيه مقدمه وحوله أطفال وهو أمام شجرة يقول إنها تسمى بـ"شجرة الأمنيات" ويدعوهم لتعليق أمنياتهم عليها لتحقيقها.

واعتبر كثير من المتابعين أن هذا المقطع "شرك بالله" وترسيخ في ذهن الأطفال حيث يحثهم على الاعتقاد أنهم لو أرادوا شيئا في أي وقت يمكنهم الذهاب للشجرة يطلبون منها.

واحتجاجا على ذلك وللإعراب عن غضبهم دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ باسم البرنامج #أمنية_خضراء.

هذا هو المقطع



للأسف يتم إدخال وتمرير أساليب قبيحة فيها إفساد لصفاء عقيدة أبناء بلدنا لما فيها من خرافات وتعلق بغير الله !!!

لا ومن قناة سعودية !!! pic.twitter.com/LFrr9lefe0 — 💙الزعيم العالمي الإستثنائي 🏆 (@mimo4600) July 12, 2020

الي يبي يعرف ...#أمنية_خضراء | أطفال #الخبر علقوا أمانيهم على شجرة الأمنيات. معتقدات شركية pic.twitter.com/JU3xa4mGNQ — ديم 🇸🇦 (@Deemiah8) July 12, 2020

شرك وخرافة وبدعة تبثها #القناة_الرسمية لـ #بلاد_الحرمين!

سؤال للخبيث @TeradSindi:

- مالفرق بين شجرتك وبين ذات انواط؟

- هل نبينا ﷺ أمر بتر العزى أم تركها للأماني؟

- لم بتر الخليفة عُمر شجرة بيعة الرضوان؟!



مالذي يُكاد لبلادنا؟

نداء عاجل لـ@ssa_at@PvGovSa@KingSalman@Ksa_Diwanpic.twitter.com/8gWk1D3r73 — مـ ـحـ ـمـ ـد الـفـ ـهـ ـاد/ طالب علم (@mohhd1390) July 11, 2020

#أمنية_خضراء



إنها السنن!

"شجرة الأمنيات"

هي "آخية" ذات أنواط!

في هذا البرنامج يربي الأطفال على "الخرافة" و"مظاهر الشرك" وأن هذه الشجرة: تأخذ منهم أمنياتهم! حين يعلقونها عليها!!

وهذه بعينها عقيدة المشركين في "ذات أنواط" التي أنكرها عليهم

النبي ﷺ. pic.twitter.com/vUfuBDjxGB — ابو ياسر #الزعيم MBA ☪ (@moa_1985) July 12, 2020

#أمنية_خضراء

أطفالنا يشاهدون عن الساحرات والجنيات والأحصنة السحرية والأقزام وغيرهم في نتفلكس أو دور العرض أو اليوتيوب أو أي برنامج آخر.. عالمهم الخيال وحتى في بعض الكتب التي يقرؤونها .. في الخيال والغرائب متعة لهم وكآباء نحاول تعليمهم الفرق بين الخيال والواقع والمعقول وغيره! — بيان آل دخيل (@BayanAldakheel) July 12, 2020

وفي الوقت الذي رحب فيه البعض باعتذار هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية وقرارها، اعتبر البعض الآخر أن اتخاذ هذا الإجراء غير كاف وطالبوا بمحاسبة مقدم البرنامج والمعد والمخرج والمسؤول عن المحتوى في القناة، لكن ناشطين آخرين أعربوا عن معارضتهم وقف بث "أمنية خضراء".

#أمنية_خضراء

على أي أساس تَم إيقاف بَث البرنامج ؟! @SBAgovSA أنا مُتأكد أنّه إرضاء للِمُشاهدين، وهم فئتين فقط #صحونج و كِبار سِن

وَحديثي عَن الصحونج، إن كُنتم واثقين مِن ما عَلمتم أبنائكم فلا خوف عليهم، لَكِن ما تطالبون به هو ضُعف و شَك في كُل شيء يخالفكم



"حَبل الكِذب قصير" pic.twitter.com/VnSv5Z166e — Ahmad|🇸🇦 (@_kjjb) July 12, 2020

#أمنية_خضراء شفت خبر ايقاف البرنامج ودخلت اشوف وش السبب كنت متوقعه الاقي مصيبه !!! اطفال ابرياء المقصد يعلقون امنياتهم في شجره ويحققونها لهم طاقم البرنامج وش دخل الشرك في الموضوع ؟!

زي لما الطفل يتمنى لعبه ويطلبها من ابوه ويحققها له صار شرك؟ استغفرالله بس😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — حليمه (@_halima3) July 12, 2020

#أمنية_خضراء وش المشكله اذا كان صاحب الفكره يبي يدخل السرور لقلوب الأطفال بتعليق امنياتهم على الشجرة ويحققها لهم طاقم البرنامج ؟

بالعكس فكرة جميله ويشكر عليها وبعيده كل البعد عن الشرك هي محفز لا اكثر ولا اقل

زي اذا قال طفل امنيته لولده وحققها له وين الشرك ؟؟ — ناصر بن سلطان 🇸🇦 (@Nasser__Sultan) July 12, 2020

المصدر: RT + "تويتر"