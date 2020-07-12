"دعوة للشرك".. برنامج للأطفال يغضب السعوديين والسلطات تتخذ قرارها
قررت السلطات السعودية وقف برنامج "أمنية خضراء" الذي تعرضه قناة "SBC" ويستهدف فئة الأطفال، وذلك بسبب دعوة مقدمه إليهم لكتابة أمنياتهم وتعليقها على أغصان شجرة لتحقيقها.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، في بيان أصدرته الأحد: "الإشارة إلى برنامج (أمنية خضراء) الذي يبث عبر قناة SBC وما حمله من تفسيرات غير مقصودة، فإن الهيئة تعتذر للمشاهدين عن الإساءة المنسوبة للبرنامج وتؤكد أن ذلك لم يكن ضمن مخطط البرنامج أو الرسائل الإعلامية فيه".
وتابع البيان: "وقررت الهيئة إيقاف إعادة بث البرنامج المذكور على القناة تقديرا لمشاعر مشاهديها والذي كان يبث ضمن دورة البرنامج في القناة لعام 2019".
وأكدت الهيئة "الحرص التام على اتباع الأنظمة في سياستها التحريرية للبرامج والالتزام فيما تقدمه من محتوى بما يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء".
توضيح من #هيئة_الإذاعة_والتلفزيونpic.twitter.com/qzoghmeuqK— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) July 12, 2020
وتداول ناشطون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين على نطاق واسع مقطع فيديو من برنامج "أمينة خضراء" ظهر فيه مقدمه وحوله أطفال وهو أمام شجرة يقول إنها تسمى بـ"شجرة الأمنيات" ويدعوهم لتعليق أمنياتهم عليها لتحقيقها.
واعتبر كثير من المتابعين أن هذا المقطع "شرك بالله" وترسيخ في ذهن الأطفال حيث يحثهم على الاعتقاد أنهم لو أرادوا شيئا في أي وقت يمكنهم الذهاب للشجرة يطلبون منها.
واحتجاجا على ذلك وللإعراب عن غضبهم دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ باسم البرنامج #أمنية_خضراء.
هذا هو المقطع— 💙الزعيم العالمي الإستثنائي 🏆 (@mimo4600) July 12, 2020
للأسف يتم إدخال وتمرير أساليب قبيحة فيها إفساد لصفاء عقيدة أبناء بلدنا لما فيها من خرافات وتعلق بغير الله !!!
لا ومن قناة سعودية !!! pic.twitter.com/LFrr9lefe0
الي يبي يعرف ...#أمنية_خضراء | أطفال #الخبر علقوا أمانيهم على شجرة الأمنيات. معتقدات شركية pic.twitter.com/JU3xa4mGNQ— ديم 🇸🇦 (@Deemiah8) July 12, 2020
شرك وخرافة وبدعة تبثها #القناة_الرسمية لـ #بلاد_الحرمين!— مـ ـحـ ـمـ ـد الـفـ ـهـ ـاد/ طالب علم (@mohhd1390) July 11, 2020
سؤال للخبيث @TeradSindi:
- مالفرق بين شجرتك وبين ذات انواط؟
- هل نبينا ﷺ أمر بتر العزى أم تركها للأماني؟
- لم بتر الخليفة عُمر شجرة بيعة الرضوان؟!
مالذي يُكاد لبلادنا؟
نداء عاجل لـ@ssa_at@PvGovSa@KingSalman@Ksa_Diwanpic.twitter.com/8gWk1D3r73
#أمنية_خضراء— ابو ياسر #الزعيم MBA ☪ (@moa_1985) July 12, 2020
إنها السنن!
"شجرة الأمنيات"
هي "آخية" ذات أنواط!
في هذا البرنامج يربي الأطفال على "الخرافة" و"مظاهر الشرك" وأن هذه الشجرة: تأخذ منهم أمنياتهم! حين يعلقونها عليها!!
وهذه بعينها عقيدة المشركين في "ذات أنواط" التي أنكرها عليهم
النبي ﷺ. pic.twitter.com/vUfuBDjxGB
#أمنية_خضراء— بيان آل دخيل (@BayanAldakheel) July 12, 2020
أطفالنا يشاهدون عن الساحرات والجنيات والأحصنة السحرية والأقزام وغيرهم في نتفلكس أو دور العرض أو اليوتيوب أو أي برنامج آخر.. عالمهم الخيال وحتى في بعض الكتب التي يقرؤونها .. في الخيال والغرائب متعة لهم وكآباء نحاول تعليمهم الفرق بين الخيال والواقع والمعقول وغيره!
وفي الوقت الذي رحب فيه البعض باعتذار هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية وقرارها، اعتبر البعض الآخر أن اتخاذ هذا الإجراء غير كاف وطالبوا بمحاسبة مقدم البرنامج والمعد والمخرج والمسؤول عن المحتوى في القناة، لكن ناشطين آخرين أعربوا عن معارضتهم وقف بث "أمنية خضراء".
#أمنية_خضراء— Ahmad|🇸🇦 (@_kjjb) July 12, 2020
على أي أساس تَم إيقاف بَث البرنامج ؟! @SBAgovSA أنا مُتأكد أنّه إرضاء للِمُشاهدين، وهم فئتين فقط #صحونج و كِبار سِن
وَحديثي عَن الصحونج، إن كُنتم واثقين مِن ما عَلمتم أبنائكم فلا خوف عليهم، لَكِن ما تطالبون به هو ضُعف و شَك في كُل شيء يخالفكم
"حَبل الكِذب قصير" pic.twitter.com/VnSv5Z166e
#أمنية_خضراء شفت خبر ايقاف البرنامج ودخلت اشوف وش السبب كنت متوقعه الاقي مصيبه !!! اطفال ابرياء المقصد يعلقون امنياتهم في شجره ويحققونها لهم طاقم البرنامج وش دخل الشرك في الموضوع ؟!— حليمه (@_halima3) July 12, 2020
زي لما الطفل يتمنى لعبه ويطلبها من ابوه ويحققها له صار شرك؟ استغفرالله بس😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
#أمنية_خضراء وش المشكله اذا كان صاحب الفكره يبي يدخل السرور لقلوب الأطفال بتعليق امنياتهم على الشجرة ويحققها لهم طاقم البرنامج ؟— ناصر بن سلطان 🇸🇦 (@Nasser__Sultan) July 12, 2020
بالعكس فكرة جميله ويشكر عليها وبعيده كل البعد عن الشرك هي محفز لا اكثر ولا اقل
زي اذا قال طفل امنيته لولده وحققها له وين الشرك ؟؟
المصدر: RT + "تويتر"