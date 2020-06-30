أول رد فعل للمذيعة ريهام سعيد بعد حبس الراقصة "سما المصري".. والكشف عن مصيرها في المحكمة (فيديو)

قالت المذيعة المصرية ريهام سعيد، إنها لم تعلق بأي كلمة على قضية سما المصري، والحكم بحبسها، سواء للصحافة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتابعت: "من أول موضوع سما المصري وحتى اليوم لم أكتب أي تعليق على أي صفحة تخصني على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تواصلت مع أي صحفي ولا في أي حاجة اتقالت عن لساني، أنا عندي حاجات أهم بكتير ومركزة في شغلي وفي حياتي، ولو سمحتم السادة الصحفيين، بعض الصحفيين اللي بيكتبوا أخبار مغلوطة عني من زمان وادوا للناس فكرة مش حقيقية، زائد البرامج اللي بتقعد تقول عني أخبار مش حقيقية برا مصر وجوه مصر متهيألي كفاية".

وتابعت ريهام: "من كتر ما اديتوا عني للناس فكرة مش حقيقية أنا مش عارفة نفسي، مقاطع فيديوهات بتتحط بطريقة غلط، من فضلكم أنا واحدة لا عايزة أعلق على حد ولا عايزة حد يعلق عني، أنا واحدة مركزة في شغلي وفي حياتي، وأنا أكبر وأرقى من أن يتقال على لساني كلام زي ده.. يعني ده نصيبي الحقيقة بس عندي أمل الموضوع ده يقف".

يذكر أن إحدى الصحف نشرت تصريحًا نسب لريهام سعيد عقب الحكم على سما المصري بالسجن 3 سنوات قالت فيه: "حبس سما المصري يعني التخلص من مظاهر التعدي على القيم".

وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، قد اتهمت الراقصة الاستعراضية سما المصري بالتحريض على الفسق والفجور، وبث مقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقالت ريهام في التحقيقات بعد القبض على سما المصري بناء على بلاغ قدمته إلى النيابة العامة ، إنها تضررت من اعتياد سما المصري نشر عدد كبير من المقاطع المصورة "الفيديوهات الإباحية" المنتشرة والمتداولة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" تقوم من خلالها باستعراض جسدها عارية، موضحة أن العديد من الشباب يمتلكون هذه المقاطع ومن ضمنهم نجلها.

من جانبه، قال المحامي المصري خالد محمد، إن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، لها الحق في رفض الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء بحكم جديد أقل أو تبرئة المتهمة "سما المصري" من التهم المسندة إليها، أو تأييد الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية.

وأضاف أن سما المصري أمام إحدى الخيارات وهي تأييد حكم حبسها 3 سنوات، أو إلغاء الحكم والقضاء ببراءتها، أو تخفيف الحكم وفقا لما تراه هيئة المحكمة.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قد قضت بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

المصدر: اليوم السابع