 
مباشر

مصر.. نشر مقاطع من فيديو تسبب في سجن سما المصري 3 سنوات بتهمة "الفجور"

مجتمع

مصر.. نشر مقاطع من فيديو تسبب في سجن سما المصري 3 سنوات بتهمة
facebook
سما المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o7bp

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية في مصر، بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

مصر.. نشر مقاطع من فيديو تسبب في سجن سما المصري 3 سنوات بتهمة مقطع من الفيديو
إقرأ المزيد
الحبس 3 سنوات لسما المصري
الحبس 3 سنوات لسما المصري

ونشرت سما المصري فيديو فاضحا من داخل حمام منزلها، حيث تم توجيه تهم إليها من بينها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في أغراض مخالفة للآداب العامة، ونشر أفعال فاضحة خادشة للحياء العام والاعتداء على قيم المجتمع المصري، وإنشاء عدة حسابات إلكترونية سرية لارتكاب أفعال مخلة، والتواصل مع متابعيها على تطبيق loops وتوجيهها لهم بتصويرها بملابس خارجة عن الآداب.

مصر.. نشر مقاطع من فيديو تسبب في سجن سما المصري 3 سنوات بتهمة مقاطع من الفيديو

وأوضحت وسائل الإعلام أن بين التهم التحريض على الفسق لزيادة عدد متابعيها وتحريضهم على إعادة نشر ما يلتقطونه لها، وتهمة الدعارة والإيحاءات الجنسية والترويج لها عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة.

مصر.. نشر مقاطع من فيديو تسبب في سجن سما المصري 3 سنوات بتهمة جزء من الفيديو
مصر.. نشر مقاطع من فيديو تسبب في سجن سما المصري 3 سنوات بتهمة فيديو آخر

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا