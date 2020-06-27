محكمة مصرية تجدد حبس "شيري هانم وبنتها" لمدة 15 يوما

أمر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر في القاهرة، اليوم السبت، بتجديد حبس المتهمتين شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين باسم "شيري هانم وبنتها"، لمدة 15 يوما.

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وصدر أمر القاضي بناء على اتهام شريفة رفعت ونورا هشام بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما صورا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام.

كما نسبت لهما النيابة العامة إعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها، فضلا عن إنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وكانت النيابة العامة المصرية رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع "فيسبوك"، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية للنيابة العامة.

ناصر حاتم

المصدر: RT