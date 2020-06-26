في زمن كورونا.. طريقة مبتكرة لتهريب المخدرات في الصين!

قالت سلطات الجمارك في مدينة شنغهاي شرقي الصين، إنها تتعقب عمليات تهريب المخدرات، عن طريق البريد، وسط وباء كورونا "كوفيد-19" في البلاد والعالم.

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وقد حققت سلطات جمارك شانغهاي في 34 قضية تهريب مخدرات منذ بداية هذا العام، حيث تم تسليم جميع المخدرات عبر البريد.

وقال لي تشينغ نائب مدير مكتب مكافحة التهريب لجمارك شانغهاي، إن من بين القضايا الـ 34، تم إرسال 30 بالبريد العادي و4 بالبريد السريع.

وتابع لي أن عقاقير التأثير العقلي والمخدرات ومنتجات الماريجوانا شهدت نموا كبيرا، في حين انخفض عدد القضايا التي تنطوي على مخدرات تقليدية مثل الهيروين والكوكايين.

المصدر: شينخوا