حصيلة كورونا في الصين.. كافة الإصابات في بكين!

سجلت الصين 11 إصابة داخلية كلها في العاصمة بكين إضافة لـ7 إصابات من الخارج.

وقال مركز الإحصاء الحكومي إن 5 أشخاص اكتشف لديهم المرض دون أن يعانوا من أية أعراض.

وبالمقارنة مع أمس فقد تم الكشف عن 20 حالة إصابة جديدة، منها 19 مريضا في حالة نشطة وحالة واحدة بدون أعراض. ومن بين الحالات النشطة ، 5 حالات قادمة من الخارج، وتم تسجيل 14 محلياً: 13 في بكين وواحدة في مقاطعة هوباي.



منذ ديسمبر من العام الماضي ، توفي في الصين جراء الإصابة بفيروس كورونا 4634، وتم تسجيل 83 ألفا و 462 حالة إصابة نشطة.

المصدر: نوفوستي