موقع إخباري: تنفيذ حكم الإعدام بأقدم سجين في السعودية

نقل موقع "إرم نيوز"عن مصدر سعودي مطلع تنفيذ حكم الإعدام اليوم في شخص يدعى هادي بن كدمة، وُصف بأنه أقدم سجين في المملكة على الرغم من "محاولات وجهود حثيثة لعتق رقبته".

وقال الموقع الإخباري إن حسابا يعود لأخبار "قبائل قحطان" كشف في وقت سابق عن "توجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال إلى السجن للقاء (آل فرثان) قبل وقت قليل من تنفيذ الإعدام لتقديم شفاعته لهم للتنازل عن الدم".

وأفيد أيضا في هذا الشأن بأن عددا من شيوخ قبائل الجنوب توجهوا "قبل ساعات من تنفيذ القصاص للشفاعة في السجين السعودي، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل".

وروي أن السجين هادي بن كدمة كان بعث في فبراير الماضي "برسالة يطلب فيها المساعدة بعتق رقبته، وهو ما استجاب له عدد من القبائل، والتي حاولت الشفاعة له".

كما أشير ايضا إلى أن ناشطين وأقارب للسجين دأبوا على المناشدة "عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لعتق رقبة هادي بن كدمة، الذي دخل السجن في جريمة قتل تعود لأكثر من 30 عاما".

المصدر: إرم نيوز