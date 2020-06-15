البطريرك كيريل يتولى رعاية كاتدرائية القوات المسلحة

أعلن بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل أنه يتولى رعاية كاتدرائية القوات المسلحة الروسية.

جاء ذلك على لسانه أثناء مراسم مباركة كاتدرائية القوات المسلحة التي أقيمت الأحد 14 يونيو في مجمع "باتريوت" (الوطني) العسكري التابع للجيش الروسي بضواحي موسكو.

وحضر مراسم مباركة الكاتدرائية وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.

Sputnik Igor Palkin

وقال البطريرك كيريل في كلمة القاها في مراسم مباركة الكاتدرائية:" قد اتخذت قرارا بتولي واجبات رعاية هذه الكاتدرائية".

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وتم إنشاء كاتدرائية القوات المسلحة الروسية في بلدة كوبينكا بضواحي موسكو بفضل تبرعات شعبية وبمناسبة حلول الذكرى الـ75 لانتصار الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945).

وقد وضع حجر أساس الكاتدرائية عام 2018 . وكانت الكتدرائية جاهزة تماما بحلول 9 مايو الماضي. إلا أن مراسم تدشينها تأجلت إلى يونيو لسبب انتشار وباء كورونا في روسيا.

وأصبحت كاتدرائية القوات المسلحة البالغ ارتفاعها 95 مترا كنيسة أورثوذكسية ثالثة في روسيا من حيث أهميتها بعد كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو وكاتدرائية القديس إسحاق في بطرسبورغ.

يذكر أن الأيقونة الرئيسية للكاتدرائية تم إبداعها على حساب الأموال الشخصية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جدير بالذكر أن الكاتدرائية تتسع لـ6000 شخص. ولها 5 أقسام، منها رئيسي يكرس لعيد قيامة المسيح.

أما الأقسام الأربعة الباقية، فتخصص لصنوف القوات المسلحة الأربعة والقديسين الرعاة لها. فالأمير القديس، ألكسندر نيفسكي، هو راعي القوات البرية، والنبي القديس إيليا، راعي القوات الجوية والفضائية وقوات المظليين. أما الرسول القديس أندراوس المدعو أولا، فهو راعي القوات البحرية. والقديسة الشهيدة باربرا راعية قوات الصواريخ الاستراتيجية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا